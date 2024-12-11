'عيون تسمع وأصابع تتكلم".. مبادرة جمعية "أنا مصري" تنطلق نحو دمج ذوي الإعاقة السمعية في قنا

محافظات
بوابة الفجر

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدفعة الأولى من خريجي برنامج تدريب الموظفين الحكوميين على لغة الإشارة، ضمن فعاليات مبادرة "عيون تسمع وأصابع تتكلم"، التي نفذتها جمعية "أنا مصري" للتنمية والتدريب، بدعم من النائبة نجلاء باخوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي المؤسسات الحكومية من التواصل الفعّال مع ذوي الإعاقة السمعية، في خطوة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

شهد الحفل حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائبة نجلاء باخوم، ومحمد المنشاوي، المدرب المعتمد في لغة الإشارة.

وأشاد السيد الدكتور خالد عبد الحليم  محافظ قنا  بالدور الريادي لجمعية "أنا مصري" في تنفيذ المبادرة، معتبرًا أنها نموذج يُحتذى به للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني. كما دعا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من المؤسسات، بما يسهم في تقديم خدمات شاملة ومتميزة لذوي الهمم في جميع أنحاء المحافظة.

وأعربت "باخوم" عن فخرها بالنجاح الذي حققته المبادرة، مشيرة إلى مشاركة 16 مؤسسة حكومية وتدريب ممثلين عنها على مهارات لغة الإشارة. كما أعلنت عن تبني الجمعية إنشاء مركز إرشادي لتعليم لغة الإشارة لضمان استدامة التدريب وتحقيق مزيد من الدمج المجتمعي.

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