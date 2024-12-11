مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر 2024، نحو المواجهة المرتقبة بين العملاقين الأوروبيين، برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25. وينتظر محبو كرة القدم الإسبانية والألمانية هذه المباراة بفارغ الصبر، خاصة جماهير الفريق الكتالوني والأصفر والأسود، نظرًا لما تحمله من إثارة وتنافس شديد.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

تحضيرات برشلونة وبوروسيا دورتموند

يطمح الفريق الكتالوني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بوروسيا دورتموند، خاصة بعد فوزه الكبير على بايرن ميونخ في الجولات السابقة من دوري الأبطال. يرغب برشلونة في تعزيز مكانته الأوروبية ورد الاعتبار أمام الأندية الألمانية.

على الجانب الآخر، يسعى بوروسيا دورتموند لفرض هيمنة الألمان على برشلونة، كما حدث في الأعوام الماضية. يهدف الفريق الألماني إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في البطولة.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مواجهة صعبة وقوية أمام منافسه العنيد بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25. تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سيجنل إيدونا بارك" معقل الفريق الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 1. كما يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق تود "TOD"، الناقل الحصري لبث مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن تحميل التطبيق عبر الهاتف المحمول وتوصيله بشاشة العرض الكبرى لمشاهدة المباراة.

معلق وحكم المباراة

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمُعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي. بينما يدير اللقاء الحكم الفرنسي الشهير فرونسوا ليتيزكي، بإسناد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيلة قوية تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك. التشكيل المتوقع هو: