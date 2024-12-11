الداخلية تكشف ملابسات ادعاء إعلامي سابق برفض قسم شرطة تحرير محضر له

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ادعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ اليوم الأربعاء تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التي يمتلكها بإحدى التجمعات السكنية "كمبوندات" بمدينة 6 أكتوبر، وقام بالتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة.

وحال تحرير المحضر، حضر المشكو في حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المبلغ وهاتفه المحمول طواعية وانصرف من القسم رافضًا سؤاله بالمحضر، وعدم صحة ادعائه برفض القسم تحرير محضر له.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.