3 جبهات ساخنة في انتخابات اليد.. ودعم مصيلحي يصنع الفارق مع رفعت علي

تشهد انتخابات اتحاد كرة اليد، منافسة ساخنة بين ٣ جبهات قوية، بعد تقدم محمد الأمين، رئيس الاتحاد الحالي، وهادي فهمي توءم وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وخالد فتحي، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد.

3 جبهات ساخنة في انتخابات اليد

كما يشهد منصب النائب صراعًا لا يقل شراسة بين ياسر الرملي، وخالد السيد ديوان، وجابر علي أحمد.

بينما يتنافس على منصب أمانة الصندوق نبيل إبراهيم خشبة، وعمرو صلاح، عضو المجلس الحالي

وعلى منصب العضوية تقدم بأوراق الترشح رفعت علي، أحمد زقزوق، خالد السيد، عمرو محمد الشناوي، سعيد عبد الغني، حاتم خميس داود، مجدي محمد إبراهيم، عمرو فتحي، عمر شوقي الشربيني، عمرو العدل، محمد فتحي، جمال القليوبي، عبير عقيل، تامر العناني، وليد منير، محمد خليل زهران، حسناء معوض، محمد جمال، حسنين شرف الدين، هشام محمد، وأكرم أبو ريدة، محمد عبد النبي، أمال زوام.

ويواصل الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد الحالي، المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد، جولاته الانتخابية مع قائمته بالكامل في الاندية وذلك للحصول علي ثقة الجمعية العمومية قبل انتخابات الاتحاد المصرى لكرة اليد لاختيار مجلس إدارة جديد حتى عام 2028

‎وضمت قائمة محمد الأمين، على منصب نائب الرئيس ياسر الرملي، أما على منصب أمين الصندوق عمرو صلاح، وتضم قائمة العضوية 6 أعضاء وهم رفعت علي، سعيد عبد الغني، تامر العناني، عمرو العدل، حسناء معوض، هشام ربيع

ويحظي المرشح علي عضوية مجلس الادارة رفعت علي، لاعب فريق كرة اليد بنادى سبورتنج الاسبق، قبولًا وتأييدًا كبيرًا، خاصة من جميع أندية الاسكندرية والمحافظات.. خاصة نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة رئيس قلعة الثغر النائب محمد مصيلحي، الذي يدعم رفعت علي، بشكل كبير

وتضم قائمة خالد فتحي، خالد ديوان المرشح على مقعد نائب الرئيس، ونبيل خشبة المرشح على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية كلًا من: عمرو فتحي، خالد صالح، محمد جمال هليل، عبير عقيل، أحمد زقزوق وعمرو الشناوي.

بينما شدد هادي فهمي على أنه يسعى للتنوع، ولن يقبل أبدًا بخيانة أي عضو من أعضاء قائمته

‎وتقام انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد للدورة (2024- 2028) يوم الجمعة 13 ديسمبر الساعة الثانية ظهرًا ويحق التصويت في الانتخابات عدد 78 هيئة

‎وتقام الانتخابات طبقا للائحة النظام الأساسي المعتمدة عام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية والتي تنص على إقامة انتخابات مفتوحة على مناصب: رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد، أمين الصندوق، 6 أعضاء من بينهم سيدة على الأقل.