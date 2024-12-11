أمانة الرياض تحتفي باستضافة المملكة كأس العالم ٢٠٣٤ بفعاليات مجتمعية في مواقع مختلفة بالعاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خطتها للاحتفال بفوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٤م، في خطوة تواكب رؤية السعودية ٢٠٣٠ وتدعم الإستراتيجية الوطنية لكرة القدم، وتأتي هذه الاحتفالات تعزيزًا لدور الرياض كعاصمة عالمية قادرة على استضافة فعاليات كبرى تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة مشاركة المجتمع في الأحداث الوطنية.

وتشمل خطة الأمانة تنظيم فعاليات في أربعة مواقع رئيسية بمدينة الرياض: حديقة الملتقى، حديقة الوادي (حي عليشة)، حديقة بدر (حي ديراب)، وحديقة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف.

وتضمن هذه الفعاليات مجسمات لكأس العالم، شاشات عملاقة لنقل اللحظات الاحتفالية، وتقديم عروض فلكلورية مثل العرضة السعودية، بالإضافة إلى توزيع هدايا تذكارية للحضور.

ولتوسيع نطاق المشاركة، ستُوزَّع الأمانة عشرين ألف وشاح يحمل شعار البطولة في مواقع حيوية مثل طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، طريق التخصصي، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول)، مما يعزز ارتباط المجتمع بهذا الإنجاز الوطني.

مما يذكر أن هذه الاحتفالات تعكس إستراتيجية أمانة الرياض في تعزيز مكانة العاصمة كمركز حضري عالمي ومكان يحتفي بالإنجازات الوطنية، مما يسهم في تجسيد رؤية المملكة الطموحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا على المستويين المحلي والدولي، لرياض مزدهرة عامرة