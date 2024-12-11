"الفيوم" تحصد المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقات الطفولة

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ممثلة في توجيه عام التربية الفنية، في مسابقة التعبير الفني على مستوى الجمهورية، حيث حققت الطالبة مي حمادة محمد، من مدرسة الأمل للصم بنات بإدارة شرق الفيوم التعليمية، المركز السابع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

وقد تقدم الدكتور خالد قبيصي بخالص التهنئة للطالبة مي حمادة على إنجازها المتميز، كما وجه رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف من إدارة شرق الفيوم التعليمية وتوجيه عام التربية الفنية، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنات. وأشاد بالمشاركة الإيجابية في المسابقة وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

واختتم الدكتور قبيصي بتقديم أطيب الأمنيات بمزيد من النجاحات والإنجازات لأبناء محافظة الفيوم في مختلف المجالات.