غوتيريش يؤمن بقدرة الشعب السوري على تحديد مصيره

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيمانه بقدرة الشعب السوري على تقرير مصيره.

وقال غوتيريش في ختام محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون الجنوب أفريقي رونالد لامولا: "لدي ثقة كاملة في قدرة الشعب السوري على تقرير مصيره".

وتابع: "إن بذل الشعب السوري كل ما في وسعه لدعم مختلف القادة السوريين وتوحيدهم معا وتمكينهم من ضمان انتقال سلس وشامل هو أمر مهم لسوريا كي تبقى موحدة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق إلى تجنب العنف خلال فترة تغيير السلطة في سوريا، مشددا على أهمية احترام حقوق جميع المواطنين دون استثناء.

وأشار غوتيريش في بيان صادر عنه، إلى أنه ينبغي أيضا احترام حرمة المؤسسات الدبلوماسية والقنصليات وموظفيها في جميع الظروف وفقا للقانون الدولي.

وأعرب غوتيريش، عن استعداد المنظمة لتكريم ضحايا النزاع ومواصلة تعزيز بيئة في سوريا تصبح فيها المصالحة والعدالة والحرية والازدهار حقيقة واقعة لجميع السوريين، مؤكدا أن "هذا هو الطريق إلى السلام المستدام في سوريا".

وفي السياق نفسه، دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع في سوريا.