رئيس الوزراء: الأولوية هي توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على أن الدولة المصرية وضعت سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة، تتضمن الاستعداد لكافة المستجدات، بما فيها السيناريو الأسوأ نتيجة التوترات الإقليمية.

وأوضح أن الأولوية هي توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار الحياة اليومية والاقتصاد، مطمئنًا المصريين بقدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم وسداد التزاماتها الاقتصادية رغم التحديات.





تطورات في قناة السويس والموارد الاقتصادية

ردًا على سؤال حول حركة الملاحة في قناة السويس، أشار مدبولي إلى أن النشاط مستمر لكنه لم يصل إلى المستويات السابقة للأزمة الأخيرة، معربًا عن أمله في استعادة المعدلات الطبيعية خلال العام المقبل. كما أكد أن الحكومة تركز على استغلال الموارد الأخرى لتعزيز الاقتصاد الوطني.





خطط الحكومة لتعظيم الصادرات وتنمية الأسواق

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على برنامج جديد لتحفيز الصادرات هذا العام، مع خطط لتسوية متأخرات الشركات قريبًا. وتستهدف الحكومة تحقيق زيادة سنوية للصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20%. كما أكد توجه الدولة لتوسيع تجربة أسواق اليوم الواحد لتشمل جميع المحافظات، مع تمديد العمل بها ليشمل عطلات نهاية الأسبوع، لتقديم السلع بأسعار مناسبة وتقليل الحلقات الوسيطة.





إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعظيم الموارد

أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لزيادة كفاءتها وتعظيم أصولها. وأوضح أن الهيئات الناجحة سيتم تعزيز أدائها، بينما سيتم دمج الهيئات الخاسرة مع أخرى أو تصفيتها إذا شكلت عبئًا على الدولة.





برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر في توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، سواء بزيادة عدد المستفيدين أو رفع قيمة الدعم، مع ضمان استدامة الموارد المالية لهذه البرامج.





تنظيم موسم الحج وضبط الشركات السياحية

وفيما يخص موسم الحج، شدد مدبولي على ضرورة التزام المواطنين بالمنظومة الرسمية التي تنظمها الدولة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. وحذر من التعامل مع شركات غير معتمدة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المخالفة لضمان سلامة الحجاج.





تعظيم استغلال المحميات الطبيعية في السياحة البيئية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على استغلال المحميات الطبيعية في إطار الضوابط البيئية المحددة، بما يدعم السياحة البيئية ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة.





رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة البناء والتنمية، وتقديم المبادرات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.