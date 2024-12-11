سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا

عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - أرشيفية

اتفق الممثلون الدائمون لـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وصرح ممثل هنغاريا في مجلس الاتحاد الأوروبي بأن "السفراء اتفقوا للتو على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ردا على العدوان الروسي على أوكرانيا".

وتشمل حزمة التدابير الجديدة عقوبات فردية، وتحد أيضًا من أنشطة دول ثالثة تساعد روسيا.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

الاتحاد الاوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية الروسية العدوان الروسي على أوكرانيا العقوبات ضد روسيا سفراء الاتحاد الاوروبي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - قبل الرحيل - تفاصيل الساعات الأخيرة في نظام الأسد

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل | "قانون الإيجار القديم" على طاولة الفجر السياسي.. والمشاركون يطرحون 6 توصيات (فيديو)

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا