انطونيو مايكل.. الباحث الاسباني من أصول عربية في ضيافة الأمير يوسف كمال بنجع حمادي

استقبلت المجموعة الأثرية المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي صباح اليوم الأربعاء انطونيو مايكل، الباحث في علم الاجتماع _ اسباني الجنسية من أصول، لبنانية، قادما من مدينة بيروت ضمن جولته السياحية لمحافظات الجنوب.

واستمع الباحث الاسباني العربي لشرح مفصل لعناصر المجموعة المعمارية الأثرية ورؤية تاريخية شاملة حول تاريخ مؤسسها الأمير يوسف كمال - أحد أهم أمراء الأسرة العلوية، قدمتها اسماء عبد العظيم ابراهيم _ مفتش الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة اثار نجع حمادي، أبرزت خلالها التكوين المعماري، الدقيق وأثر الفنون الإسلامية والقبطية في عمارة وتصميم القصور التاريخية في نهاية العصر العثماني وبداية العصر الحديث.



وفي ختام جولته السياحية وجه انطونيو مايكل الشكر والتقدير للسادة مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية وافراد الامن والحراسة على حسن الاستقبال، معربا عن سعادته البالغة لزيارة قصر الامير يوسف كمال بنجع حمادي وعناصره المعمارية المتميزة، ضمن زيارته الأولى لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات على عبد الرؤوف مدير عام مناطق اثار مصر العليا، عصام عبد الرؤوف محمود المشرف العام لمنطقة اثار نجع حمادي للآثار الإسلامية والقبطية الرامية لتنشيط السياحة العربية والعالمية ووضع المجموعة الأثرية على الخريطة السياحية، وبحضور الدكتورة سحر عبد الفتاح مسؤول الوعي الاثري والتواصل المجتمعي بمناطق اثار قنا والدكتورة سناء فرج مفتش الآثار الإسلامية والقبطية ونجوى عبد الفتاح مفتش الآثار الإسلامية والقبطية وايمن محمود الوكيل مسؤول أمن مناطق اثار قنا الإسلامية والقبطية.،