عاجل.. قرارات جديدة من التموين بشأن المخابز

كشف مصدر ذات صلة بالشعبة العامة للمخابز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على استبدال عقوبة غلق المخابز البلدية المخالفة بالغرامة، ومد فترة تقنين الأوضاع والتراخيص لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين لمدة عامين.





وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن القرار جاء بناءً على اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع شعبة المخابز، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير من أصحاب المخابز والبدالين بتمديد المهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المنظمة.





اجتماع لمناقشة تطوير منظومة الخبز المدعم

جاء القرار عقب اجتماع موسع حضره وزير التموين، وممثلون عن الشعبة العامة للمخابز، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وممثلي المخابز على مستوى الجمهورية.





وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه المخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وسعر عادل، مشددًا على أن الوزارة تتابع عمل المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة. وأوضح أن جودة رغيف الخبز تمثل أولوية قصوى لتحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الدعم.





دعم مستمر وتسهيلات لتطوير القطاع

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج. كما أكد حرص الوزارة على تقديم الدعم لأصحاب المخابز، من خلال دراسة التحديات التي تواجههم، سواء المتعلقة بتكاليف التشغيل أو إمدادات المواد الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.





التزام مشترك لتطوير المنظومة

من جانبهم، أعرب ممثلو الشعبة العامة للمخابز عن تقديرهم لجهود الوزارة في دعم القطاع، مؤكدين التزامهم بالتعاون المشترك لتطوير منظومة الخبز المدعم وتقديم رغيف خبز يلبي تطلعات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.