أحلام تهنئ السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

حرصت الفنانة أحلام على تهنئة المملكة العربية السعودية بعد إعلانها رسميًا عن استضافتها لبطولة كأس العالم لعام 2034، في خطوة تاريخية تكشف عن سعي السعودية للارتقاء بالرياضة على مستوى العالم.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" منشورًا هنأت فيه الشعب السعودي بتلك الخطوة الكبيرة، مؤكدةً فخرها بما حققته المملكة من إنجازات رياضية عالمية.

وقالت أحلام في منشورها:

"أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على الفوز باستضافة كأس العالم 2034".

منشور الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

التهنئة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعي أحلام، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي للمملكة، مشيدين بجهود السعودية في المجال الرياضي وبقدرتها على استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية.

في سياق متصل أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم 2034، لتكون أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي بنظامه الجديد، الذي يضم 48 منتخبًا.

ويعد هذا الإنجاز خطوة تاريخية للرياضة العربية، حيث تواصل السعودية خططها الطموحة للنهوض بالقطاع الرياضي وتنظيم الأحداث الكبرى، ويُتوقع أن يكون كأس العالم 2034 محطة مفصلية في تاريخ الرياضة العالمية، بما تشهده المملكة من تطور كبير في البنية التحتية والمرافق الرياضية.