عاجل.. هاني أبو ريدة يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم 2034

الفجر الرياضي
هاني أبو ريدة مع
هاني أبو ريدة مع ياسر المسحل

يتقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، بخالص التهنئة للشعب السعودي الشقيق، وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الشباب والرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٤.

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أبو ريدة يهنئ الأشقاء في المغرب بالفوز بتنظيم مونديال 2030

كما يتقدم المهندس أبوريدة بالتهنئة للسيد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذه المناسبة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بأن المملكة العربية السعودية ستبهر العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها سوف تكون على أتم الاستعداد ليخرج الحدث بأقوى شكل نتمناه جميعا.

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