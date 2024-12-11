بسبب ابنه.. محمد رياض يتصدر التريند

الفجر الفني
محمد رياض
محمد رياض

تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تعرض ابنه عمر للانتقادات واتهامه بدخوله الفن بالواسطة. 

سبب تصدر محمد رياض التريند 

قام الفنان الشاب عمر محمد رياض، بالرد على الانتقادات التي توجه له واتهامات دخوله الفن بالواسطة، موضحه إنه يحترم جميع الاراء. 

عمر محمد رياض يرد علي الانتقادات 

وقال عمر محمد رياض: "مش بزعل من الانتقادات وبحترم جدا أراء أي حد لأن هي الشغلانة بتاعتنا دي أي حد عايز يشتغلها لازم يبقى عارف أن مش كل الآراء هتبقى مثالية مش كل الآراء هتبقى على هواك فأنت لازم تحترم كل آراء الناس، إحنا بنشتغل للجمهور وبنشتغل للنقاد، كل واحد عنده أي فرصة أنه يتكلم زي ما هو عايز ولكن أنا شايف أن آخر فترة الناس بقى عندها نضج فني أكتر".

عمر محمد رياض يشارك في دراما رمضان 2025

ومن ناحية اخري، ينافس عمر محمد رياض في موسم رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر"، الذي يتحدث عن حقوق المرأة ومستوحى من أحداث حقيقية، بطولة: محمد رياض، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون، ومدحت تيخة، وسهر الصايغ، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح، وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة بصعيد مصر.

آخر أعمال عمر رياض

وكان آخر أعمال عمر رياض، مشاركته في فيلم حجر إيجابي، والذي دارت أحداثه عن كواليس المجتمع المصري خلال فترة الحجر الصحي، ووثق فيها معاناة الحبس في المنزل وقت تفشي فيروس كورونا في العالم عام 2020 وظهر خلال الأحداث 3 طبقات مختلفة من المجتمع وتأثر كل طبقة بالفيروس، ونجح المؤلف في نقل حالة التوتر التي عاشها المصريون في تلك الفترة.

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