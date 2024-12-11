وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الصين

أخبار مصر
بوابة الفجر

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ١١ ديسمبر، إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسيتم خلال الزيارة عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية

كما يلتقى وزير الخارجية، مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها، وتبادل الرؤي والتقييمات ازاء أهم التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة عقد لقاءات مع رؤساء كبري الشركات الصينية العاملة في مصر، كما يجتمع مع رموز الجالية المصرية في الصين.

وزير الخارجية الصين

مواد متعلقة

مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية في سوريا

وزير الخارجية والهجرة يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا

هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في سوريا

مصر تدعو لتبني عملية سياسية شاملة في سوريا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي

مصر تشارك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أبوالغيط يلتقي "البرهان" وعدد من أعضاء مجلس السيادة خلال زيارته إلى بورسودان

مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا