ضمن " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"

تعليم المنوفية وشركة المياه ينظما قوافل توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

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جانب من الانشطة
جانب من الانشطة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون  مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم قوافل  توعوية بأهمية ترشيد استهلاك احيث تم إطلاق قافلة مائية بقرية مليج بمركز شبين الكوم وتنفيذ حملات طرق الأبواب لأهالي القرية، وتنظيم زيارة لطلبة المدارس اليابانية لمحطة مياه شبين الكوم البحارى وكذا تنفيذ وصلات مياه  وأبحاث  اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بقرية المعاشات بأشمون، جاء ذلك 

  خلال " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"   التى تقدم حملاتها الموسعة بنطاق مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية لتقديم  مجموعة من الخدمات المتنوعة والتوعية اللازمة لتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.
كما تم تنفيذ مجموعة أنشطة  متنوعة بمدرسة الشهيد محمد سلامة بسرس الليان ضمن فعاليات  مبادرة  " بداية  جديدة" ومنها، مسابقات للطلاب  وتكوين أسرة المياه وندوات توعية بأهمية الترشيد  وورش سباكة خفيفة وإصلاح  وألعاب تفاعلية   وعرض فيديوهات ومواد توعوية  لتسليط الضوء بالحفاظ على المياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق".

ابراهيم ابو ليمون بداية جديدة لبناء الإنسان شركة مياه الشرب والصرف مديرية التربية والتعليم مركز شبين الكوم مياه الشرب والصرف الصحي

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