عدم التقدير وتجاهل الصفقة المدلل.. أسباب رحيل جوميز المفاجئ عن الزمالك (خاص)

تفاجئ جمهور الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم بطلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من مجلس إدارة النادي الأبيض إنهاء عقده والرحيل عن القلعة البيضاء.

أسباب رحيل جوميز عن الزمالك

واقترب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي بعقد يصل إلى 250 ألف دولار شهريًا.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه جوميز قد عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب حاول فيه الأخير إقناعه بالبقاء مع زيادة راتبه إلى 150 ألف دولار شهريا ولكن دون جدوى.

وفي نفس السياق يكشف موقع الفجر الرياضي عن طريق مصدر مقرب من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أسباب رحيل المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن رحيل جوميز عن قيادة الزمالك جاء بسبب عدم توافر الظروف المناسبة لمواصلة مشروعه مع الفارس الأبيض وأبرزها عدم تركيز لاعبي الفريق في التدريبات بسبب تأخر المستحقات المالية وهي نسبه الـ25% مقدمات عقود الموسم الحالي.

وتابع المصدر لافتا إلى أن جوميز طلب أكثر من مرّة حسم التعاقد مع اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا ولكن كان هناء بطئ في تنفيذ رغبة المدرب مشيرا إلى أن البرتغالي غضب من قرار المجلس بتوجيه الشكر للاعب حينما حضر إلى القاهرة.

وأكمل المصدر معددًا أسباب رحيل جوميز مشيرا إلى أن البرتغالي عانى من تأخر مستحقاته المالية منذ ثلاثة أشهر وكان يفضل دائما حصول لاعبي الفريق على مستحقاتهم قبل إنهاء مستحقات المدرب.

وتابع المصدر موضحا أن هناك أمور أزعجت المدرب البرتغالي خلال الفترات الماضية داخل النادي منها تسريب أخبار الفريق وعدم الحفاظ على سرية عمله.

واختتم المصدر موضحا أن مماطلة مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز كانت من أبرز أسباب رحيل المدرب مشيرا إلى أن المجلس فاتح جوميز في التجديد بعد السوبر الإفريقي وحتى قبل رحيله لم تكن هناك جلسة رسمية لإنهاء تفاصيل العقد الجديد.