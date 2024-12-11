لطفي لبيب: 'اختلف عن الفنانيين الموجودين على الساحة ومحمد رمضان تمثيله عشوائى'

الفجر الفني
لطفي لبيب
لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب عن رأيه في العديد من نجوم الفن، خلال البرومو الترويجى للقاء مع الإعلامي نزار الفارس على قناة الرابعة العراقية يوم الجمعة القادمة. 

لطفى لبيب يكشف عن رأيه فى بعض النجوم

وقال لطفى لبيب: أحيانًا أنا بضحك أكثر من عادل أمام ولا أقارن فى يوما ما بأى شخص، لأننى أختلف كثيرًا عن بعض الفنانيين الموجودين على الساحة.

واضاف لطفي لبيب: بيومى فؤاد تمثيله لا يشبهنا على الإطلاق، وعندما وجه له المذيع سؤال عن رأيه فى تمثيل على ربيع، تابع لبيب: لا تعليق على أعماله، بينما محمد رمضان تمثيله عشوائى، ومسلسل جعفر العمدة كان يشبه العشوائيات.

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان اخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم عنب من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينمات، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.

وأيضًا ظهر لبيب كضيف شرف بشخصية ترزي خلال أحداث فيلم أنا وابن خالتي، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، جسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما ظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.

كما شارك في مسلسل تل الراهب بطولة الفنان محمد رياض إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: وآيتن عامر، وعماد رشاد، ولطفي لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، وصبري عبد المنعم، وناصر سيف، ولبنى ونس، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد عز، ومحمد سليمان، ومحمد مهران، دارت أحداثه في إطار درامي حول مرض الفوبيا، حيث سلط الضوء على عدد معين من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وأهم ما تواجههم من مشاكل وكيف يمكن التفاعل معهم، وهو من المسلسلات التي تتحدث عن الحياة بداخل الصعيد.

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