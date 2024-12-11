للمرة الثانية على التوالي.. عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس لمواجهة خيلويزي في الدوري الاوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن فرانك هايس مدرب نيس الفرنسي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أونيون سان خيلويزي البلجيكي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

استمرار غياب عبدالمنعم عن صفوف نيس الفرنسي

ويستضيف ملعب الملك بودوان معقل النادي البلجيكي، مواجهة نيس وأونيون سان خيلويزي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي غياب المدافع المصري محمد عبدالمنعم، للمرة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن مباراة لوهافر في الدوري الفرنسي في الجولة السابقة.

وكان قد نشر محمد عبدالمنعم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، منذ أيام قليلة عن تعرضه لوعكه صحية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة نيس واونيون سان خيلويزي البلجيكي، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين.

ويحتل نيس المركز الـ35 في ترتيب جدول الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، بينما يأتي سان خيلويزي في المركز الـ24 برصيد 5 نقاط.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا