للمرة الثانية على التوالي.. عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس لمواجهة خيلويزي في الدوري الاوروبي

أعلن فرانك هايس مدرب نيس الفرنسي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أونيون سان خيلويزي البلجيكي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

استمرار غياب عبدالمنعم عن صفوف نيس الفرنسي

ويستضيف ملعب الملك بودوان معقل النادي البلجيكي، مواجهة نيس وأونيون سان خيلويزي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي غياب المدافع المصري محمد عبدالمنعم، للمرة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن مباراة لوهافر في الدوري الفرنسي في الجولة السابقة.

وكان قد نشر محمد عبدالمنعم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، منذ أيام قليلة عن تعرضه لوعكه صحية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة نيس واونيون سان خيلويزي البلجيكي، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين.

ويحتل نيس المركز الـ35 في ترتيب جدول الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، بينما يأتي سان خيلويزي في المركز الـ24 برصيد 5 نقاط.