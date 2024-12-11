منهم ثلاثة اشقاء..تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على الطريق الاقليمي الجديد بالمنوفية

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بإصابات متفاوتة اثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على الطريق الاقليمي الجديد بين شبين الكوم وطملاي نزلة دكما، تم تحويلهم لمستشفي الجامعة.

فيما أفاد مصدر أن المصابين هم 
صفاء شبل تبلغ 23 عام مصابة باشتباه نزيف بالمخ
-محمود صلاح يبلغ 26سنه مصاب باشتباه مابعد الارتجاع واشتباه كسر بالساق اليمني
-مني محمد عبد العاطي تبلغ نحو 37سنه مصابة كدمات وسحجات واشتباه خلع بالكتف الأيمن
-ابراهيم شبل عبدربه 16سنه مصاب بكدمات وسحجات
-مصطفي شبل عبدربه 21سنه
مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري واليد اليمنى.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بتصادم سيارة فى الرصيف على الطريق الاقليمي الجديد وإصابة ٥ أشخاص وتم تحويلهم لمستشفي الجامعة بشبين الكوم وتحرير محضر بالواقعة.

أمن المنوفية مستشفي الجامعة بشبين الكوم مستشفى الجامعة مركز شرطة شبين الكوم

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