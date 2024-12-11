كيف نجحت السعودية في الفوز باستضافة مونديال 2034؟

تقارير وحوارات
كأس العالم 2034
كأس العالم 2034

أطلقت السعودية استراتيجية متكاملة أثمرت عن اختيارها لاستضافة كأس العالم 2034، مستندة إلى رؤيتها الطموحة وجهودها المدروسة.

تقديم ملف استثنائي مدعوم دوليًا

نجحت المملكة في إعداد ملف قوي لاستضافة مونديال 2034، حظي بدعم واسع من الاتحادات الكروية حول العالم، إذ أعلن أكثر من 100 اتحاد دعمه للملف السعودي.

اعتمدت السعودية في هذا الملف على شراكات استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ودعمها للرياضة العالمية، ما عزز فرصها في الفوز.

تقديم ملف استثنائي ومساندة عالمية

أعلنت تقارير سعودية عن دعم الاتحادين الألماني والإنجليزي لملف المملكة لاستضافة كأس العالم، بالإضافة إلى دعم أكثر من 100 اتحاد كروي عالمي. الملف السعودي، الوحيد المقدم لتنظيم هذه النسخة، حصل على أعلى تقييم في تاريخ ملفات كأس العالم، ما يعكس قوته وتميزه على جميع المستويات.

رحلة 434 يومًا نحو النجاح

بدأت مسيرة الملف السعودي يوم 4 أكتوبر 2023، عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نية المملكة الترشح وفق خطة طموحة تهدف إلى تقديم تجربة رياضية فريدة.

جاء الإعلان استجابةً لدعوة الفيفا لدول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروضها. وفي 9 أكتوبر 2023، أُرسل طلب الترشح الرسمي إلى الفيفا.

وفي 1 مارس 2024، كشفت السعودية عن الهوية الرسمية لملف الترشح تحت شعار “معًا. ننمو” (Growing. Together)، مع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي والشعار البصري.

لاحقًا، سلم الوفد السعودي الملف النهائي خلال حفل رسمي في باريس يوم 29 يوليو 2024، لتصل الرحلة إلى محطتها الأهم في 30 نوفمبر 2024 بإعلان الفيفا فوز السعودية بالاستضافة بعد حصول الملف على تقييم استثنائي.

 

استثمار البنية التحتية الضخمة

ركزت المملكة على إبراز قدراتها الرياضية والبنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الملاعب المتطورة والمدن الرياضية التي تلبي أعلى معايير الفيفا.

كما استفادت من تجربتها الناجحة في استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل سباق “الفورمولا 1” ومباريات عالمية في كرة القدم، ما أكد جاهزيتها الكاملة لاستضافة حدث بهذا الحجم.

دعم سياسي ورؤية 2030

لعبت رؤية السعودية 2030 دورًا حاسمًا في هذا الإنجاز، حيث أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا خاصًا بالملف، ما يعكس رغبة القيادة السعودية في وضع المملكة على خريطة الرياضة العالمية.


تخطيط استراتيجي للمستقبل

التزام السعودية بتقديم تجربة فريدة للجماهير العالمية جعلها تتفوق على المنافسين المحتملين، من المتوقع أن تضع هذه الاستضافة السعودية في قلب الأحداث العالمية، حيث ستصبح ثالث دولة عربية تستضيف كأس العالم بعد قطر (2022) والمغرب (2023)، مما يعزز مكانتها كقوة رياضية في المنطقة.

بهذا الإنجاز، تستعد المملكة للترحيب بملايين الزوار خلال المونديال، لتقديم نسخة تليق بمكانة كرة القدم العالمية، وتسهم في تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة.

استضافة كأس العالم استضافة كأس العالم 2034 الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي الوفد السعودي الفورمولا 1 فوز السعودية كأس العالم 2034 كأس العالم محمد بن سلمان نوفمبر 2024 مونديال 2034

مواد متعلقة

نجل نتنياهو في قبضة حماس.. كيف ضغط أهالي الأسرى على الحكومة الاسرائيلية؟

بعد الغارات الإسرائيلية.. ماذا تعرف عن مطار المزة العسكري في دمشق؟

تدعم تشغيل حتى 10 أرقام.. مميزات وطريقة التحويل وتكلفة شرائح eSIM

كيف تحولت الحكومة في نظام الأسد لدعم المعارضة بعد وصولها لدمشق؟

3 آلاف دولار لكل من يدلي بمعلومة عن أماكن سجون سوريا السرية.. تفاصيل

أكثر من 100 غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.. من هو محمد البشير؟

بعد وقوعها في يد الفصائل المسلحة.. ماذا تعرف عن مدينة درعا؟

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا