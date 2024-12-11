فربق دلفي يختبر ثنائي ستارز أوف إفريقيا تحت قيادة ربيع ياسين

يخضع ثنائي فريق ستارز أوف إفريقيا عبد المجيد جيامبو وتالا ليلسي فترة معايشة في نادي دلفي تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق تمهيدا لاختيار أحدهم للإنضمام للفريق الفترة القادمة.

وطلب ربيع ياسين الثنائي لقضاء فترة معايشة مع الفريق خلال الأيام الماضية وتواجدهم في التدريبات اليومية بشكل منتظم حتى يتم وضعهم تحت الاختبار من حيث التدريبات البدنية والفنية، حيث يلعب ليسلي في مركز الجناح الأيمن والأيسر بينما عبد المجيد في مركز خط الوسط.

ويبحث فريق دلفي عن إبرام صفقات قوية للإنضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية.