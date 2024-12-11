البنتاغون يدعو لتسريع إدخال الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة الأمريكية

عربي ودولي
البنتاغون - أرشيفية
البنتاغون - أرشيفية

دعا البنتاغون في بيان له اليوم الثلاثاء إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة الأمريكية.

وجاء في البيان: "هناك حاجة لتسريع إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة بأكملها من المحللين إلى المقاتلين والمديرين الماليين".

وبحسب البيان فإن "هذا النهج سيزيد من إمكانيات البنتاغون، وفي هذا الصدد، تم اقتراح أربعة مشاريع تجريبية، اثنان يتعلقان باستخدام الذكاء الاصطناعي في ظروف القتال، واثنان آخران لتنظيم إدارات الوزارة".

ويقترح البيان إجراء مشاريع وتجارب خلال 90 يوما على استخدام الذكاء الصناعي، واصفا المبادرة بأنها الأولى من نوعها في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع.

استخدام الذكاء الإصطناعي القوات المسلحة الأمريكية استخدام الذكاء الصناعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا