بهذة الطريقه.. أحمد العوضي يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 38

يحل غدا الخميس عيد ميلاد الفنان احمد العوضي، والذي ولد 12 ديسمبر 1985، ويبلغ العوضي من العمر حاليا 38 عاما.

أحمد العوضي يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 38

واحتفل أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بيوم ميلاده الـ 38، والذي يصادف غدا الخميس 12 ديسمبر، ونشر صورته من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

تعليق أحمد العوضي علي عيد ميلاده

وعلق أحمد العوضي: «غدا 12 ديسمبر باذن الله اكمل عامي الـ 38.. كان عامًا مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله علي ما هو فات ونحمده علي ما هو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود».

أحدث اعمال احمد العوضي

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل"، بمشاركة كلا من الفنانة ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، هو مسلسل «حق عرب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، ودارت الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

كما شارك في فيلم الاسكندراني، والعمل دار في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.