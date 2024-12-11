بـ إطلالة شتوية لافتة.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

بـ إطلالة شتوية لافتة.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

الفجر الفني
ريم مصطفى
ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها عبر خاصية "الستوري"، حيث ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

 

وقد لاقت الصور إعجاب متابعيها، الذين عبروا عن تفاعلهم مع إطلالتها المميزة، حيث بدت ريم مصطفى في غاية الأناقة، وهو ما جعلها محور اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتألقت ريم مصطفى في إطلالة أنيقة، حيث ارتدت بالطو طويل باللونين الرمادي والأسود، مصمم من الفرو بشكل جذاب، مما أظهر جمالها ورشاقتها، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر مميزة، مما جعلها محط أنظار متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بأسلوبها الراقي وأسلوبها المميز في اختيار الأزياء.

إطلالة الفنانة ريم مصطفى 


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم مصطفى على مكياج ناعم يعزز جمالها الطبيعي، حيث استخدمت ايشادو العيون باللون الأسود ليركز الضوء على عينيها ويبرز جمالهما، بينما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع ليمنحها إطلالة أنثوية وجذابة.

 

أما فيما يتعلق بشعرها، فقد تركته ريم مصطفى منسدلًا بشكل ناعم وطبيعي، مما أضاف لمسة من الجاذبية والأنوثة على إطلالتها، شعرها الذهبي الطويل أضفى على مظهرها سحرًا خاصًا يتناسب مع اللوك الكلاسيكي الذي اختارته.

 

تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بدأت ريم الاستعدادات لشخصيتها في المسلسل، حيث تواصل تحضيراتها المكثفة استعدادًا لبدء التصوير في الأيام القليلة المقبلة، يُعد هذا العمل تعاونها الأول مع عمرو سعد، سواء في الدراما أو السينما، وهو ما يثير حماس جمهور الفنانين لمتابعة هذا التعاون الجديد بينهما.

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