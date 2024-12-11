«شهادة معاملة أطفال».. محمد هنيدي ينافس في دراما رمضان 2025

تعاقد الفنان محمد هنيدي مؤخرا علي أحدث أعماله مسلسل «شهادة معاملة أطفال» وجاري التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة فضلا عن الانتهاء من كتابه الحلقات.

موعد تصوير مسلسل«شهادة

معاملة أطفال»

وحدد صناع مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة محمد هنيدي، سينطلق تصويره الأسبوع المقبل موعدا لانطلاق تصوير المسلسل، استعدادا لعرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل«شهادة معاملة أطفال»

ويعود الفنان محمد هنيدي من خلال مسلسل «شهادة معاملة أطفال» للدراما بعد غياب دام 6 سنوات، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل، والفيلم من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

اخر اعمال محمد هنيدي

وكان اخر اعمال محمد هنيدي هو مسلسل أرض النفاق، الذي دارات احداثه حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

وايضا شارك في مسرحية "ميوزيكال سكوول"، والذي تدور احداثه حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد غياب طويل لإدارة المدرسة، حيث يواجه سلسلة من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين البارزين، منهم: محمد ثروت، نيرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، ومحمود حافظ. وهي من تأليف خليفة سمير وإخراج خالد جلال.