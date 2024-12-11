عاجل - عطل عالمي يضرب تطبيقات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتساب»

تقارير وحوارات
عطل فيسبوك
عطل فيسبوك

اشتكى مستخدمون حول العالم، الأربعاء، من تعطل خدمات شركة «ميتا»، ما حرم رود مواقع التواصل الاجتماعي، من الولوج إلى التطبيقات الخاصة بها.

 

ووفق التقارير، فقد ضرب عطل مفاجئ تطبيقات«فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتساب»، حيث لم يتمكن المستخدمون من الولوج إلى حساباتهم، أو إرسال الرسائل بسهولة، كما أنها لم تعمل في الهواتف أو الحواسب.

واشتكى عددًا من المستخدمين، من عدم قدرتهم على استخدام التطبيقات بر أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف فيما لم تكشف شركة ميتا بعد عن سبب هذه المشكلة.

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