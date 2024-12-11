الأرصاد ينبه من انخفاض درجات الحرارة على منطقة الحدود الشمالية من الأحد ‬المقبل

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تأثر مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل وشمال المنطقة الشرقية بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء القادم حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر)م.

ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5)م.

كما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض، ويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة ( بما فيها الأجزاء الساحلية) خاصة خلال النهار، وذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد