عاجل- عطل مفاجئ يضرب بعض تطبيقات شركة ميتا حول العالم

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات شركة ميتا حول العالم

شهد العالم، الأربعاء، تعطلًا واسع النطاق في خدمات شركة "ميتا" التي تشمل تطبيقات واتساب، إنستجرام، وفيسبوك. هذه المشكلة المفاجئة أثارت استياء الملايين من المستخدمين الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى حساباتهم أو استخدام التطبيقات بصورة طبيعية. نستعرض في هذا المقال تفاصيل العطل وتأثيره على المستخدمين حول العالم.

تفاصيل العطل

اشتكى مستخدمون من مختلف أنحاء العالم من توقف خدمات تطبيقات شركة "ميتا" بشكل مفاجئ. فقد عجز الكثيرون عن الدخول إلى حساباتهم أو إرسال الرسائل عبر واتساب، إنستجرام، وفيسبوك. هذا العطل أثر على تجربة المستخدمين سواء عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب.

الإجراءات المتخذة

لم تصدر شركة "ميتا" حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح سبب العطل أو الإجراءات التي تتخذها لحل المشكلة. من المتوقع أن تعمل فرق التقنية في الشركة على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن لإعادة الخدمات إلى طبيعتها.