خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع أعمال مشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 


عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ نجع حمادي" و"كلاحين قفط"، وذلك ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 مليار جنيه.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع كهرباء قنا، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي تناول موقف أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مستجدات محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بقفط، وموعد إطلاق التيار الكهربائي بالموزعات الفرعية بالمنطقة الصناعية بـ "هوّ"، وموقف الشبكات القديمة، كما شمل العرض موعد الانتهاء من ربط شبكة المصرية للاتصالات بالمناطق الصناعية، وتسليم المباني الإدارية والمسجد الخاص بالمجمع الصناعي، وكذلك الجدول الزمني للانتهاء من رصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل المجمع الصناعي.

ناقش الاجتماع أيضًا الكتاب الاستشاري المقدم من الشركة المنفذة بشأن تخفيض رسوم الحماية المدنية المتعلقة بالاستلام النهائي للموزعات الفرعية بالمناطق الصناعية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتشمل قطاعات (الزراعة، السياحة، الصحة، الترفيه، والخدمات)، مع طرح فرص استثمارية واضحة في كل قطاع، مؤكدًا على ضرورة تعريف المستثمرين بالمزايا التي تقدمها المناطق الصناعية، مع تسهيل إجراءات التخصيص بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما شدد المحافظ على إعداد تقارير دورية تتضمن مراحل تنفيذ المشروعات، والمدة الزمنية الممنوحة للمقاولين، وجداول الانتهاء من الأعمال، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمصرية للاتصالات لضمان تكامل الربط بالشبكة العامة.

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