عاجل.. عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك ‎وواتساب وإنستجرام على مستوى العالم

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عطل الفيسبوك
عطل الفيسبوك

عاجل.. عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك ‎وواتساب وإنستجرام على مستوى العالم. 
ضرب عطل مفاجئ تطبيقات فيسبوك وواتساب وانستغرام منذ قليل، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء تأثر شديد على مستوى العالم بسبب انقطاع الخدمة عن المستخدمين حول العالم. 

شكوي الفيسبوك 

واشتكى عدد كبير من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي من تعطل خدمات شركة «ميتا»، مما حرم المستخدمين من الدخول إلى التطبيقات الخاصة بها.

ووفق التقارير، فقد ضرب عطل مفاجئ تطبيقات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«اتساب» حيث لم يتمكن المستخدمون من الدخول إلى حساباتهم أو إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل بالهواتف أو الحاسب. 

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