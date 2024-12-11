عاجل - عطل يضرب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

عطل فيسبوك، لاحظ عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عطل فني، والخروج من التطبيق.

كما تلاحظ عدم قدرة بعض المستخدمين حول العالم الوصول إلى بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجود شكاوى من بعض المستخدمين تفيد بعدم تمكنهم من الدخول إلى بعض صفحات منصة "فيسبوك".

فيما أرسلت إدارة فيس بوك رسالة لبعض المستخدمين مفادها.."الفيسبوك سوف يعود قريبا".

وتم إيقاف موقع Facebook لإجراء الصيانة اللازمة في الوقت الحالي، ولكن من المفترض أن تتمكن من العودة إلى الموقع خلال بضع دقائق.

وفي غضون ذلك، اقرأ المزيد حول سبب ظهور هذه الرسالة.

شكرًا لك على صبرك أثناء قيامنا بتحسين الموقع.