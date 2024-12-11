عطل مفاجئ يضرب تطبيقات "ميتا" حول العالم: إنستجرام وواتساب وفيسبوك يتأثرون

شهدت تطبيقات شركة "ميتا" تعطلًا واسع النطاق، شمل "إنستجرام" و"واتساب" و"فيسبوك"، ما أدى إلى معاناة المستخدمين حول العالم من صعوبة في الدخول إلى حساباتهم أو استخدام الخدمات المعتادة.

وأفادت تقارير إعلامية، منها قناة "العربية"، بأن العطل أثر على ملايين المستخدمين، حيث واجهوا مشاكل في إرسال الرسائل وتصفح التطبيقات على الهواتف والحواسيب.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تطبيقات "ميتا" أعطالًا على مستوى عالمي، مما يعيد طرح تساؤلات حول استقرار خدمات الشركة.