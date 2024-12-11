عطل مفاجئ يضرب تطبيقات "ميتا" حول العالم: إنستجرام وواتساب وفيسبوك يتأثرون

تكنولوجى
بوابة الفجر

شهدت تطبيقات شركة "ميتا" تعطلًا واسع النطاق، شمل "إنستجرام" و"واتساب" و"فيسبوك"، ما أدى إلى معاناة المستخدمين حول العالم من صعوبة في الدخول إلى حساباتهم أو استخدام الخدمات المعتادة.

وأفادت تقارير إعلامية، منها قناة "العربية"، بأن العطل أثر على ملايين المستخدمين، حيث واجهوا مشاكل في إرسال الرسائل وتصفح التطبيقات على الهواتف والحواسيب.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تطبيقات "ميتا" أعطالًا على مستوى عالمي، مما يعيد طرح تساؤلات حول استقرار خدمات الشركة.

 

عطل مفاجئ تطبيقات ميتا انستجرام واتساب فيسبوك تعطل عالمي مشاكل تقنية توقف الخدمات صعوبة الدخول إرسال الرسائل

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا