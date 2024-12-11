سفير جمهورية فنزويلا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024

زار سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة دافيد بيلاسكيس، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 أمس، الذي ينظم فعالياته نادي الصقور السعودي، في الفترة من 3 حتى 19 ديسمبر الجاري، بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)،

واستمع السفير إلى شرح مفصل عن كيفية المشاركة في سباقات المهرجان، وإعداد المتأهلين بكؤوس الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى التوزيع المقرر لجوائز المنافسة والبالغة 36 مليون ريال، كما التقى بعدد من نخبة الصقارين المشاركين في الأشواط، الذين رحبوا بالسفير وأطلعوه على مزايا بعض الصقور.

وتجول السفير بين أقسام المهرجان وأجنحته، وشاهد إستوديو برنامج (قرناس)؛ الذي يقدم تفاصيل عن مجريات الأحداث اليومية، وتحليل الأشواط، وتقييمًا عامًا للصقور المشاركة بالمهرجان، كما التقى بمسؤولي المحميات الطبيعية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان، وتعرف على المكنونات الطبيعية التي أسهمت المحميات في المحافظة عليها وإنمائها.

واختتم السفير جولته بزيارة المتحف؛ الذي أقامه نادي الصقور السعودي، للتعريف بالصقر، وارتباطه بالموروث الثقافي السعودي، وكيف تمكن النادي من الحفاظ على هذا التراث بتنظيم الفعاليات السنوية المتنوعة، التي يشارك بها صقارون من مختلف أنحاء العالم