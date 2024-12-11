محمد الشناوي يرفع راية المنافسة: الأهلي جاء للفوز بكأس التحدي

الفجر الرياضي
محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة كأس التحدي تمثل تحديًا خاصًا للاعبي الفريق، مشددًا على أن جميع اللاعبين عازمون على بذل أقصى جهودهم من أجل الفوز باللقب وإضافته إلى قائمة إنجازات النادي، لإسعاد جماهير الأهلي العريضة.

الشناوي: هدفنا تحقيق اللقب وتقديم الأفضل

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أوضح الشناوي: "بطولة كأس القارات للأندية تمثل فرصة استثنائية للاعبين لصناعة تاريخ كبير لأنفسهم والنادي. الأجواء التنافسية في هذه البطولة مختلفة، كما أن الحضور الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين حماسًا إضافيًا ودافعًا قويًا لتقديم أفضل ما لديهم."

وأشار الشناوي إلى أهمية التركيز على كل مباراة على حدة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع ضغط المباريات في مختلف البطولات.

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وأضاف: "تركيزنا حاليًا منصب بالكامل على مباراة كأس التحدي. نحن في الأهلي لا نستبق الأحداث ولا نفكر في مواجهة ريال مدريد أو غيره في النهائي. كل تركيزنا ينصب على المباراة القادمة، التي تعد مواجهة صعبة للغاية، وسيتوج الفائز بها بلقب جديد ويظفر بفرصة مواجهة بطل أوروبا."

رسالة لجماهير الأهلي

وفي ختام تصريحاته، وجه الشناوي رسالة دعم وامتنان لجماهير النادي، قائلًا: "أنتم دائمًا السند والداعم الأكبر لنا. وجودكم في المدرجات يمنحنا القوة والعزيمة. نتطلع لرؤيتكم في قطر خلال بطولة كأس القارات للأندية، وفي مصر أثناء مبارياتنا المحلية والإفريقية. حضوركم يصنع الفارق دائمًا."

بذلك، يؤكد محمد الشناوي على أهمية الدعم الجماهيري والتزام اللاعبين بتحقيق طموحات النادي في المنافسات المختلفة، مع التركيز على الخطوة القادمة دون التفكير في المراحل البعيدة من البطولة.

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