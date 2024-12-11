سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة

الاقتصاد
استقر سعر سبائك الذهب
استقر سعر سبائك الذهب اليوم داخل محلات الصاغة المصرية، فبسبب

استقر سعر سبائك الذهب اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة المصرية، فبسبب كثرة البحث والتساؤلات عن سعر سبائك الذهب اليوم تستعرض بوابة "الفجر" في السطور التالي أسعار سبائك الذهب بخاصة سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سجل سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 من شركة btc اليوم: 444،257.14 جنيه مصري، كما جاءت أسعار السبائك الأخرى على النحو الاتى:

  • سجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 10777 جنيها.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 21555 جنيها.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام: 43110 جنيها.
  • سجل سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام: 86220 جنيها.
  • سجل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 215550 جنيها.
  • سجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 134072 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم داخل محلات الصاغة: 4331 جنيها.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم داخل محلات الصاغة:: 3790 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم داخل محلات الصاغة: 3248 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة: 2527 جنيها.

كما يبحث الكثير عبر محركات البحث عن سعر الذهب عيار 21 اليوم،حيث يعتبر هو أكثر العيارات انتشارًا في مصر،لذلك يهتم العديد من الشباب المقبل علي الزواج بمتابعة أحدث التغيرات التي تحدث به وقد سجل ارتفاع جديد بقيمة 20 جنيه في العيار الواحد.

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