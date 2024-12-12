تعرف على طرق تقديم البلاغات والشكاوى داخل محافظة الجيزة

يواجه المواطنون داخل محافظة الجيزة الكثير من المشاكل، والتي يحتاجون فيها سرعة الإبلاغ أو الشكوى منها، مثل مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب وبلاغات السرفيس لعدم تطبيق الأجرة المحددة وغيرها من المشاكل، كالإشغالات وتراكم القمامة، وخلال السطور التالية توضح كيفية تقديم البلاغات والشكاوى لمحافظة الجيزة لسرعة الاستجابة.

ومن جانبها، أوضحت محافظة الجيزة أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها تكون من خلال رقم واتس آب 01016050453، والخط الساخن 114، أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://www.shakwa.eg، أو الخط الساخن للمنظومة 16528.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن تلك هي الطرق الرسمية لتلقي الشكاوى من المواطنين نظرًا لوجود مختصين مدربين يعملون على تلقي تلك الشكاوى والتعامل معها وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية وما دون ذلك لا يتم الالتفات إليه.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبي احتياجاتهم.