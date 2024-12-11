تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق موناكو الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.  

 موعد مباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا  

 وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد موناكو، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة 

 تشكيل أرسنال الرسمي أمام موناكو 

 حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: توماس بارتي - وليم ساليبا - كيوير - لويس سكيلي


الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيللي - جابريل خيسوس

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