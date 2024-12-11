"مياه الفيوم": تنظم دورة تدريبية عن إجراء التحاليل المعملية

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن الشركة نظمت دورة تدريبية بعنوان «إجراء التحاليل المعملية وتفسير نتائج التحاليل»، وذلك ضمن خطة التدريب الوظيفي لفنيي تشغيل الصرف الصحي بالدرجة الثانية.

وأوضح النجار أن الدورة تمت تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، بهدف رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم في مجال تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار الدكتور محمود الغندقلي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إلى أن الدورة استهدفت تعريف المتدربين بالتحاليل المعملية اللازمة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمعايير البيئية المصرية المتعلقة بصرف المخلفات السائلة على المسطحات المائية العذبة وغير العذبة. كما تطرقت الدورة إلى حسابات التحكم في تشغيل المحطات، وأساليب تحسين الأداء للوصول إلى التشغيل الأمثل لمراحل المعالجة المختلفة.

وأضاف الغندقلي أن المتدربين تعرّفوا على كيفية استخدام التحاليل المعملية في تحديد وحل مشكلات التشغيل، لضمان إنتاج مياه صرف صحي معالجة بجودة عالية، تتوافق مع القوانين والتشريعات، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

حاضرت في الدورة الدكتورة رحاب فتحي محمد، مدير إدارة جودة الصرف الصحي بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام متتالية في مركز تدريب الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة.

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