عاجل- الصحة توضح حقيقة الأعراض التنفسية ودور البرد المنتشر في فصل الشتاء

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عاجل- الصحة توضح حقيقة الأعراض التنفسية ودور البرد المنتشر

مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد، مما يثير قلق الكثيرين بشأن احتمال وجود متحور جديد من فيروس كورونا. ولكن، يؤكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض المنتشرة حاليًا ليست ناتجة عن متحور جديد للفيروس، بل هي أعراض معتادة خلال هذا الموسم. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه الأعراض، وأسبابها، وكيفية الوقاية منها.

طبيعة الأعراض التنفسية المنتشرة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن الأعراض التنفسية المنتشرة حاليًا هي نتيجة التهابات في الجهاز التنفسي تحدث كل عام في فصل الشتاء. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في الوقت الحالي. الأعراض تشمل السعال، الاحتقان، الحمى، والإرهاق، وهي مشابهة لأعراض البرد العادي.

الفيروسات التنفسية وتأثيرها

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفيروسات التنفسية الشائعة خلال هذا الموسم تشمل الفيروس الغدي، الذي يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والعينين. وأكد أن هذه الفيروسات تصيب الأفراد من جميع الأعمار، سواء كانوا أطفالًا أو كبارًا في السن أو حتى الشباب.

انخفاض انتشار الفيروسات التنفسية

زبحسب التقارير الواردة، لوحظ انخفاض ملحوظ في انتشار الفيروسات التنفسية مقارنة بالعام الماضي. فقد انخفضت نسبة انتشار هذه الفيروسات بنحو 10%، مما يشير إلى تحسن في إجراءات الوقاية والسيطرة على العدوى.

دور وزارة الصحة في التوعية والوقاية

تواصل وزارة الصحة جهودها في توعية المواطنين بأهمية الوقاية من الأمراض التنفسية، وخاصة خلال فصل الشتاء. وينصح الخبراء باتباع إجراءات الوقاية الأساسية مثل غسل اليدين بانتظام، تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

 

 

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