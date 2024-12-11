شكل امتحان البوكليت للصف الثالث الإعدادي 2024/2025

نظام البوكليت للشهادة الإعدادية هو نظام اتبعته وزارة التربية والتعليم المصرية مؤخرا في جميع المدارس بجميع المحافظات تم تطبيق النظام علي الشهادة الإعدادية الهدف من شكل امتحان البوكليت للصف الثالث الاعدادي هو منع الغش بين الطلاب وهو تغيير شكلي لنظام الامتحان وليس له علاقة بمحتوي الامتحان أو طبيعة المنهج ويتم هذا من خلال توزيع الأسئلة علي عدد كبير من الصفحات وهذا الاجراء أو التغيير يصعب عملية الغش أو التسريب عبر مواقع التواصل الالكتروني باستخدام تطبيقات الغش المختلفة.

شكل امتحان البوكليت للصف الثالث الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية يتضمن ان كل محافظة لها حرية اختيار تطبيق نظام البوكليت علي الطلاب ويكون شكل امتحان نظام البوكليت كالاتي:

أولا: دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في كراسة واحدة.

ثانيا: قد تصل عدد صفحات الكراسة إلى 20 صفحة.

ثالثا: يتم توزيع أسئلة البوكليت في الكراسة بأكملها.

رابعا: يترك مكان خاص لإجابة الطالب تحت كل سؤال في البوكليت وذلك تبعا لطبيعة السؤال اختياري ام مقالي.

خامسا: يتم وضع علامة مائية علي كراسة البوكليت خاصة بكل إدارة تعليمية.

ضوابط امتحانات الشهادة الاعداية 2025

قامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه المديريات نحو الالتزام بالضوابط الاتية:

وضع باركود علي ورقة الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير علي ان يتم وضع كل 20 كراسة بوكلت في كيس غير شفاف محكم الغلق لا يتم فتحه الا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والموقعين علي محضر الفتح.

التشديد علي الطلاب والمعلمين بعدم ادخال الهواتف المحمولة داخل اللجنة. تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الاسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل بدء الامتحان بوقت مناسب. التنبيه علي رؤساء اللجان بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان. الانتهاء من اعداد خطة تامين المدارس والمباني التعليمية مع مدير الامن بالمحافظة. مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات

نظام البوكليت للشهادة الإعدادية هو إجراء تم تطبيقه في جمهورية مصر العربية بهدف رفع كفاءة العملية الامتحانية وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

مفهوم نظام البوكليت:

البوكليت هو دمج كراسة الأسئلة وكراسة الإجابة في وثيقة واحدة.

هو دمج كراسة الأسئلة وكراسة الإجابة في وثيقة واحدة. الأسئلة تكون موزعة على صفحات متعددة، بحيث تقل احتمالات تركيز الغشاشين على منطقة محددة من الورقة.

يعتمد على تنوع أنماط الأسئلة، مثل أسئلة الاختيار من متعدد، الأسئلة المقالية القصيرة، والصحيحة/الخاطئة.

أهداف تطبيق النظام:

الحد من الغش وتسريب الامتحانات:

التصميم الجديد يُصعّب تصوير الأوراق ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توزع الأسئلة بشكل عشوائي مما يمنع التركيز على مناطق معينة من الكراسة.

تعزيز نزاهة الامتحانات:

يضمن أن يحصل كل طالب على فرصته الكاملة دون تدخلات خارجية.

يساعد على تقييم الطلاب بشكل أكثر عدالة.

زيادة التنظيم وتسهيل التصحيح:

كل سؤال في مكان محدد، ما يجعل عملية التصحيح أكثر دقة.

تقليل الأخطاء أثناء التصحيح اليدوي.

مزايا نظام البوكليت:

تقليل الأخطاء أثناء الإجابة: يخصص مكانًا للإجابة لكل سؤال، مما يساعد الطالب على تنظيم إجاباته. سهولة تتبع الأسئلة والإجابات: يمنع ضياع الإجابات أو كتابتها في أماكن خاطئة. أمان الامتحانات: صعوبة تسريب الامتحانات بسبب توزيع الأسئلة المتنوع.

التحديات التي واجهها الطلاب والمعلمون:

التعود على النظام الجديد: بعض الطلاب قد يشعرون بالارتباك في البداية بسبب الشكل الجديد. زيادة عدد الأوراق: نظام البوكليت يؤدي إلى زيادة عدد الصفحات، ما قد يتطلب وقتًا أطول للإجابة. إدارة الوقت: على الطلاب تعلم إدارة وقتهم بين الأسئلة بسبب التوزيع المختلف.

توجيهات للطلاب للتعامل مع نظام البوكليت:

التركيز على قراءة التعليمات بدقة. التدريب على نماذج الامتحانات بنظام البوكليت. التأكد من الإجابة في الأماكن المخصصة لكل سؤال. إدارة الوقت بحكمة، بحيث يتم تخصيص وقت كافٍ لكل جزء من الامتحان.

نظام البوكليت هو جزء من التطوير المستمر لأساليب التعليم والتقييم في مصر، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان أن الامتحانات تعكس الأداء الحقيقي للطلاب.