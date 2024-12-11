قافلة طبية لخدمة أهالي قرية طبهار في الفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية طبهار بمركز إبشواي، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، بالوحدة الصحية بقرية طبهار.

أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة التنموية الشاملة تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وقدمت خدمات الكشف الطبي لعدد 122 حالة من أهالي القرية، حيث تم الكشف على 58 حالة أطفال، و23 حالة نساء، و41 حالة باطنة.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، مستهدفةً تحقيق التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم. وأكد أن التعاون بين الجامعة والجهات المختلفة يساهم في إحداث نقلة نوعية لبناء الإنسان المصري، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار العيسوي إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» من خلال القوافل التنموية التي تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات متكاملة لأهالي القرى بمحافظة الفيوم، بما يشمل تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية، ودعم التعليم، والرعاية الصحية.

وفي ختام القافلة، قدم أهالي قرية طبهار شكرهم لجامعة الفيوم على الجهود المبذولة في خدمة المجتمع المحلي.

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