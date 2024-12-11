موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية 2025

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

يترقب طلاب المدارس والجامعات بمختلف موعد امتحانات الترم الأول 2025، وذلك بعدما حددت وزارة التربية والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الأول 2025 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

في الفترة الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن المواعيد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل في كل المراحل التعليمية، والان ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2025 ولصفوف النقل، وهذا من قبل الكثير من أولياء الأمور في جميع محافظات مصر، ومن خلال السطور التالية سوف نوفر لكم متابعينا التفاصيل الكاملة حول جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ولصفوف النقل.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مديريات التعليم في مصر وعن موعد اجازة نصف العام لهم، ويكون كالاتي:

  • أولا سوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مديريات التعليم بداية من يوم 18 من شهر يناير المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام وتنتهي يوم 23 من الشهر ذاته.
  • ثانيا تبدأ اجازة نصف العام لكافة المراحل التعليمية من يوم 25 يناير 2025، وسوف تنتهي يوم 6 فبراير 2025.
  • ثالثا الفصل الدراسي الثاني لكل طلاب الشهادة الإعدادية سوف يكون من يوم 8 فبراير 2025.

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكدت الوزارة أنّه وفقا للخريطة الزمنية التي تم وضعها في وقتِ سابق فإن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية تبدأ 11 يناير 2025.

 

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

 

فيما جاء موعد امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، ليكون موعد إنتهاءها يوم 16 من نفس الشهر، لتستمر لمدة 5 أيام، حيث تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

 

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

 

جاء موعد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات لن تُعقد في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 20

 

 

خريطة العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس والجامعات

 

 

 

 

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

 

 

 

 

خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات 2025

 

 

 

 

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

 

 

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

 

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

 

 

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

 

 

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

 

 

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

 

 

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

 

 

 

 

- 28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

 

 

- 4 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

 

- 25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

 

 

- 8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

 

 

- 29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

 

 

- إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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