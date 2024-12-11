عاجل.. باتشوكا المكسيكي يصعق بوتافوجو بثلاثية ويلاقي الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريقين باتشوكا المكسيكي، وبوتافوجو البرازيلي ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

باتشوكا يواجه الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

انطلقت المباراة على ملعب 974 مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات".

بدأت صافرة اللقاء في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف رغم محاولات الفريقين للتسجيل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وانطلق الشوط الثاني بشكل مختلف في مستوى لاعبي فريق باتشوكا واستحوذ لاعبي الفريق علي الكره واللقاء بشكل كبير حتى سجل أسامة إدريسي الهدف الأول في الدقيقة 50،بصناعة بريان جونزاليس.

واستمر لاعبو الفريق مسيطرون على اللقاء بشكل كبير حتى سجل نيلسون ديوسا، الهدف الثاني في الدقيقة 66، بصناعة بيدرو بيدرو از،و تراجع مستوى لاعبي بوتافوجو بشكل ملحوظ واتخذ لاعبي الفريق المكسيكي الثقة وسجلوا الهدف الثالث في الدقيقة 80، عن طريق سالومون روندون، بصناعة أسامة إدريسي.

وعلى الرغم من تقدم باتشوكا بثلاثية إلا أن لاعبي بوتافوجو لم تستلم وحاول لاعبو الفريق احداث الفارق لكن لم تنجح أي محاولة، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لفريق باتشوكا.

دخل الفريقين اللقاء بهذا التشكيل

تشكيل بوتافوجو كالتالي:

جون فيكتور في حراسة المرمى.

في الدفاع: ماتيو بونتي، الكسندر باربوزا، أدريلسون، كويابانو.

في الوسط: جرجور، آلان، كارلوس إدواردو.

في الهجوم: لويس هنريكي، ماتيوس مارتينز، إيجور جيسوس.

بينما جاء تشكيل باتشوكا كالتالي:

كارلوس مورينو في حراسة المرمى.

في الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، لويس رودريجز، أندريس ميكولتا.

في الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، ألان باوتيستا، إلياس مونتيل.

في الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.