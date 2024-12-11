تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية المكسيكية.. انتصاران وذكريات مؤلمة وغياب التعادل

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد نظيره باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال على "كأس التحدي"، وذلك بعد تأهل الأخير على حساب بوتافوجو البرازيلي.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي، فيما تغلب باتشوكا على منافسه بوتافوجو بثلاثية نظيفة مساء اليوم، ليضرب موعدًا مع المارد الأحمر على كأس التحدي في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل.

وستقام المباراة بين الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب 974 في قطر، على أن يواجه الفائز فريق ريال مدريد في نهائي البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية المكسيكية

5 مواجهات جمعت الأهلي مع الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية، قبل الصدام مع باتشوكا، حقق انتصارين، وخسر 3 مباريات ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل على الإطلاق.

سجل لاعبو الأهلي 6 أهداف، فيما استقبلت شباك المارد الأحمر 12 هدفًا خلال المواجهات السابقة.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد أندية المكسيك على النحو التالي:

الأهلي VS كلوب أمريكا

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المكسيك كانت أمام كلوب أمريكا في لقاء تحديد المركز الثالث عام 2006، وفاز المارد الأحمر 2-1 بهدفي محمد أبوتريكة ليحصد الميدالية البرونزية للبطولة.

الأهلي VS باتشوكا

تقابل الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في الدور الأول لكأس العالم للأندية عام 2008، وخسر المارد الأحمر بنتيجة 4 – 2.

الأهلي VS مونتيري

التقى الأهلي مع مونتيري المكسيكي 3 مرات خلال تاريخ مشاركاتهما في بطولة كأس العالم للأندية.

أول مواجهة للأهلي مع مونتيري كانت في نسخة 2012، وخسر الفريق الأهلاوي بنتيجة 2-0، واحتل الفريق المركز الرابع وقتها.

وتكررت المواجهة بينهما في نسخة 2013 وتلقى الأهلي هزيمة قاسية بنتيجة 5 – 1 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

آخر مواجهة بينهما كانت في نسخة 2022 في افتتاح مشوار الأهلي بالمونديال وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد هاني.