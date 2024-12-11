رصيد المملكة في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين يرتفع إلى 28 ميدالية دولية

السعودية
بوابة الفجر

 

حصل المنتخب السعودي للعلوم على ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين بنسخته الـ21 التي أقيمت في بوخارست بدولة رومانيا، من 2 إلى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 303 طلاب يمثلون 52 دولة.
وحققت الميدالية الطالبة مريام أسامة تركستاني، من تعليم مكة المكرمة، ليرتفع رصيد المملكة في هذا الأولمبياد الدولي إلى 28 ميدالية، منها 24 برونزية، و3 فضيات، وذهبية واحدة.
ومثّل المملكة في أولمبياد هذا العام فريق مكوّن من 6 طلاب وعدد من المشرفين، بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وبرعاية شركة علم.
ويعد أولمبياد العلوم الدولي للناشئين مسابقة دولية سنوية فردية وجماعية، تُعقد في مجال العلوم الطبيعية للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في 31 ديسمبر من العام الذي يُعقد فيه الأولمبياد.
ويتكون فريق كل دولة مشاركة في الأولمبياد من ٦ طلاب يؤدون 3 اختبارات، اختيار من متعدد، واختبار أسئلة ممتدة، واختبار عملي في مجالات الفيزياء، والكيمياء، والأحياء.
الجدير بالذكر أن هذه هي المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين، وأقيمت أول نسخة من هذا الأولمبياد عام 2004م في إندونيسيا

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