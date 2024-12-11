عاجل.. تحديد الجهاز الفني المؤقت لـ الزمالك بعد رحيل جوميز

الفجر الرياضي
شعار الزمالك
شعار الزمالك

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب قراره بشأن المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب الفتح السعودي.

أحمد مجدي يقود الزمالك

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين أحمد مجدي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بشكل مؤقت خلال مواجهة المصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاون أحمد مجدي في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كلا من حازم إمام (الصغير) مدربًا مساعدًا وعماد المندوه مدربًا للحراس.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة المقبلة ضمن إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل على أرضية ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز قد أبلغ مجلس إدارة الزمالك بفسخ تعاقده ودفع الشرط الجزائري للرحيل لتدريب الفتح السعودي.

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