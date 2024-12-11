رحلة جديدة في عالم السينما..أبرز الأفلام المصرية لعام 2024

شهد عام 2024 ظهور مجموعة من الأفلام المميزة التي تنوعت في طابعها بين الدراما، الأكشن، والكوميديا، حيث بدأت الصناعة الفنية في مصر تتعافى بعد التحديات الأخيرة وتستعد لإطلاق أفلام ذات إنتاج ضخم ومؤثر، نستعرض لكم أبرز هذه الأعمال السينمائية التي ينتظرها الجمهور في هذا العام.

ولاد رزق 3

يعد هذا الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق التي بدأت في 2015، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يعملون في عالم الجريمة، وتتناول القصة تحدياتهم مع التورط في أعمال غير قانونية ومكافحة السلطة لتصفية حساباتهم مع الماضي، يمتاز الفيلم بطابع الإثارة والحركة، مع مشاهد مليئة بالمطاردات والمفاجآت.

البوستر الدعائي الرسمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث



إكس مراتي

فيلم "إكس مراتي" هو فيلم مصري من إخراج علي إدريس، حيث يتناول الفيلم قصة حياة رجل متزوج من امرأة تتعرض علاقتها بالزواج لأزمات عميقة بسبب تقلبات الحياة والشخصيات المتناقضة، كما يعد واحد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا في موسم عرضه، حيث نال إشادة من النقاد والجمهور بسبب التحديات الدرامية التي يعرضها والتمثيل المتميز من أبطاله.



بنسيون دلال

هو فيلم مصري من إنتاج 2024، يعرض مزيجًا من الدراما والكوميديا، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، كما يتم تسليط الضوء على علاقة شخصيات العمل ببعضها في قالب اجتماعي مع لمسة من الكوميديا والمواقف الطريفة التي تنشأ داخل هذا البنسيون.



الحريفة 2

يعد الجزء الثاني من الفيلم الناجح "الحريفة" الذي حقق شهرة واسعة بين الجمهور، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويستكمل قصة الشخصيات الرئيسية بعد فوزهم بالبطولة، حيث يقررون المضي قدمًا في مسيرتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما في ذلك دخولهم إلى الجامعة للمرة الأولى، حيث يواجهون تحديات جديدة سواء في المجال الأكاديمي أو الرياضي.

البوستر الرسمي الأول لفيلم فيلم الحريفة 2 الريمونتادا

يذكر أن المنافسة تتزايظ في السوق السينمائي، مع أفلام منوعة تجمع بين الدراما والكوميديا والأكشن، ما يعكس تميز السينما المصرية في استقطاب جمهور متنوع.