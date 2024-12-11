أتلتيكو مدريد يفوز على براتيسلافا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا كبيرا أمام نظيره براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا

وبدأت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل الفاريز الهدف الأول في الدقيقة 16 صنع لينو وعاد جريزمان بالهدف الثاني في الدقيقة 42 صنعه له لورينتي وانتهى الشوط الأول 2/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ستريليتس أول أهداف براتيسلافا في الدقيقة 51 من ضربة جزاء وعاد جريزمان سريعا بهدف الفوز في الدقيقة 57 وحاول براتيسلافا التعادل لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 3/1.

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