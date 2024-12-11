البابا فرنسيس يدعو الفصائل المسلحة السورية لتحقيق الاستقرار

عربي ودولي
البابا فرانسيس -
البابا فرانسيس - أرشيفية

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، الفصائل المسلحة السورية، التي أطاحت بنظام الرئيس بشار الأسد، إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، والحكم بطريقة تعزز الوحدة الوطنية.

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان "آمل أن يجدوا حلولا سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في سوريا على نحو مسؤول، ودون صراعات أو انقسامات أخرى".

وفي أول تصريحات علنية للبابا بشأن سوريا منذ انتهاء حكم الأسد، دعا أيضًا الجماعات المتنوعة في البلاد إلى "السير معا بود واحترام متبادل، من أجل خير الأمة".

وكثيرًا ما يتطرق البابا فرنسيس إلى الصراعات العالمية، ويشدد على أهمية التهدئة.

وكان البابا قد ندد بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري في مناسبات مختلفة على مر السنين. ففي 2016، اتخذ خطوة غير معتادة بجعل سفير الفاتيكان لدى سوريا كاردينالا، وهي ثاني أعلى رتبة في الكنيسة.

ويشكل المسلمون نحو 90% من سكان سوريا. وللمسيحيين وجود تاريخي فيها، لكنهم يشكلون أقلية صغيرة.

وتشير تقديرات الفاتيكان إلى وجود نحو 300 ألف كاثوليكي بين سكان سوريا، البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

 

الرئيس بشار الأسد الخسائر البشرية الفصائل المسلحة الوحدة الوطنية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تعليق ناري من مدرب باتشوكا عن مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × يوفنتوس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا